بعد إعلان التقويم الجديد.. إجازة الصيف لطلاب جامعة الملك سعود العام القادم 3 أشهر

وكانت وزارة التعليم قد أتاحت المرونة في إعداد التقويم الدراسي للجامعات الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس الأهلية والأجنبية، والمدارس السعودية في الخارج، شريطة أن يتم المحافظة على الحد الأدنى لعدد الأيام الدراسية (180 يومًا دراسيًّا)، بمعنى أن الفترة تبدأ وتنتهي مع مدارس التعليم العام.