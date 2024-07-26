بعد إعلان التقويم الجديد.. إجازة الصيف لطلاب جامعة الملك سعود العام القادم 3 أشهر

كشف التقويم الدراسي الجديد الذي أعلنته جامعة الملك سعود أمس الجمعة، الذي سيكون عبارة عن فصلَيْن دراسيَّيْن وفصل صيفي، عن بداية ونهاية إجازة الصيف للعام القادم، التي ستكون مدتها ثلاثة أشهر للطلاب، وشهرين وعشرين يومًا لأعضاء هيئة التدريس.
وفي التفاصيل، ينتهي العام الدراسي للطلاب يوم الخميس، وبالتحديد في تاريخ 1446/12/2هـ، فيما سيبدأ الأحد 1447/03/01 هـ، ولأعضاء هيئة التدريس سيبدأ يوم 23 / 2/ 1447هـ.
وكانت وزارة التعليم قد أتاحت المرونة في إعداد التقويم الدراسي للجامعات الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس الأهلية والأجنبية، والمدارس السعودية في الخارج، شريطة أن يتم المحافظة على الحد الأدنى لعدد الأيام الدراسية (180 يومًا دراسيًّا)، بمعنى أن الفترة تبدأ وتنتهي مع مدارس التعليم العام.
وكانت جامعة الملك سعود قد أصدرت أمس التقويم الدراسي للعام الجامعي 1446هــ، ويتضمن فصلّيْن دراسيَّيْن، وفصلاً دراسيًّا صيفيًّا. ويبدأ الفصل الأول في 14 صفر 1446، ويبدأ الفصل الثاني 5 رجب 1446هـ، فيما تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي الخميس 1446/06/25، وتبدأ إجازة عيد الفطر الخميس 13 رمضان 1446هـ.
وتقرر أن تبدأ الاختبارات النهائية الأحد 1446/11/20هـ، فيما تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي الخميس 1446/12/2هــ.
ويبدأ الفصل الدراسي الصيفي الثلاثاء 1446/12/21هــ، ويكون آخر الاختبارات النهائية الخميس 1447/02/13هـ، فيما يبدأ العام الدراسي 1447 الأحد 1447/03/01هـ.