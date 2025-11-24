"تزايد" تطلق مشروعات بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال في سيتي سكيب العالمي بالرياض 2025

كما كشفت "تزايد" خلال المعرض عن مجموعة من المشاريع الكبرى في الرياض ومكة المكرمة والدمام، من أبرزها مشروع "حياة رايز – المروج" بالرياض، الذي يجمع بين الوحدات السكنية الفاخرة وفندق من فئة الأربع نجوم، والمساحات التجارية والمكتبية، في إطار تصميم معماري حديث يقدم نموذجًا لوجهة عمرانية متعددة الاستخدامات في قلب العاصمة.