"تزايد" تطلق مشروعات بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال في سيتي سكيب العالمي بالرياض 2025

أطلقت "تزايد" للتطوير العقاري، إحدى شركات "مجموعة الضويان القابضة"، خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2025 بالرياض، حزمة من مشاريعها العقارية النوعية بقيمة استثمارية تجاوزت 3 مليارات ريال، مؤكدة مكانتها الريادية في قطاع التطوير العقاري على مستوى المنطقة.
وشهد جناح الشركة حضورًا واسعًا من الزوار، كما حظي بزيارات لافتة من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين والمستثمرين وقادة القطاع العقاري، الذين استعرضوا أحدث مشاريع "تزايد" واطّلعوا على رؤيتها المستقبلية في تطوير بيئات حضرية متكاملة تعزز جودة الحياة وتقدم تجارب مميزة للسكان والزوار.
كما كشفت "تزايد" خلال المعرض عن مجموعة من المشاريع الكبرى في الرياض ومكة المكرمة والدمام، من أبرزها مشروع "حياة رايز – المروج" بالرياض، الذي يجمع بين الوحدات السكنية الفاخرة وفندق من فئة الأربع نجوم، والمساحات التجارية والمكتبية، في إطار تصميم معماري حديث يقدم نموذجًا لوجهة عمرانية متعددة الاستخدامات في قلب العاصمة.
أما في مكة المكرمة، فقد أطلقت "تزايد" مشروع "سُدن ريزيدنس" ضمن وجهة "مسار"، وهو مشروع سكني فاخر يضم أكثر من 165 وحدة سكنية ومساحات تجارية واسعة، ويوفر نمط معيشة حضريًا بالقرب من المسجد الحرام، مقدّمًا تجربة سكنية تتسم بالرفاهية والروحانية.
وفي المنطقة الشرقية، كشفت الشركة عن مشروع "حياة فرونت" في الدمام، والذي يمثل وجهة تجارية حديثة تستهدف إعادة صياغة بيئة الأعمال عبر توفير مساحات متطورة تلبي احتياجات الشركات والمستثمرين.
كما أعلنت "تزايد" عن مشروع "حياة فيلا – القادسية" شرق الرياض، وهو حي سكني متكامل يتميز بتصاميم عصرية، يضم أكثر من 320 وحدة سكنية محاطة بمساحات خضراء ومسارات رياضية ومرافق ترفيهية ومضمار للدراجات ومسجد، ليضيف نموذجًا جديدًا لتطوير المجتمعات السكنية المتكاملة.
وأكد الأستاذ أنس الضويان، الرئيس التنفيذي للشركة، أن المشاركة في سيتي سكيب العالمي بالرياض شكّلت محطة رئيسية لعرض قدرات "تزايد" في إنشاء مشاريع نوعية على مستوى المملكة، مشيرًا إلى أن وجود الشركة كراعٍ ذهبي يعكس التزامها بتطوير وجهات عقارية رائدة، تواكب تطلعات المجتمع السعودي.
وأضاف إن المعرض شهد توقيع اتفاقيات استراتيجية وإطلاق مشروعات كبرى بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال والتي تمثل خطوة مهمة في مسيرة الشركة نحو تقديم وجهات متكاملة ترتقي بمعايير جودة الحياة في المملكة، لافتًا إلى أن "تزايد" تواصل العمل على تنفيذ خطط توسعية تعتمد على الابتكار والاستدامة والجودة في تطوير منتجات سكنية وتجارية جديدة، بما يرسخ دورها كشريك فاعل في تحقيق مستهدفات التنمية العمرانية.
وتأتي هذه الخطوات امتدادًا لخبرة مجموعة علي الضويان القابضة الممتدة لأكثر من خمسين عامًا، والتي منحت الشركة قاعدة صلبة وخبرة راسخة مكّنتها من تقديم مشاريع عقارية ذات قيمة مضافة تسهم في دعم نمو القطاع العقاري في المملكة.