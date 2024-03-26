البنك العربي الوطني anb أفضل فريق استمرارية الأعمال لعام 2024

حصل البنك العربي الوطني anb وفي تقدير مهني ومؤسسي جديد، على جائزة "أفضل فريق استمرارية الأعمال لعام 2024"، ضمن الحدث التنافسي الذي نظّمه معهد التعافي من الكوارث DRI في مدينة أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية، تكريماً للبنك على التزامه بتبني أعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال استمرارية الأعمال، وتفوق ممارساته المتّبعة في مواجهة التحديات ومرونته في ضمان استمرارية الأعمال.
وجاء اختيار البنك لهذه الجائزة المرموقة، بناءً على توصيات لجنة محكمين من نخبة الخبراء والمتخصصين بعد أن أظهر البنك قدرة تنافسية في مجال تطوير استراتيجيات ومنهجيات الأعمال التي تكفل جاهزيته لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على استدامة عملياته وخدمة العملاء والتواصل الفعَال مع الموظفين وأصحاب المصلحة خلال الظروف الاستثنائية وبجودة وكفاءة تامة.
واعتبر جيمس ماكدونال المتحدث الرسمي لمعهد التعافي من الكوارث DRI أن جائرة هذا العام، تأتي تقديراً لفرق استمرارية الأعمال الأكثر تفوقاً في تنسيق وتعزيز قدراتها ومهاراتها، وتشكيل وحدات أساسية فعَالة لمنظماتهم، مشيراً إلى اعتزاز المعهد باستضافة وتكريم المهنيين الأكثر تفانياً وكفاءة ومرونة في مواجهة التحديات وضمان استمرارية الأعمال.
وعقب تسلمه الجائزة خلال حفل التكريم، أعرب عبدالرحمن العنيزان، رئيس إدارة استمرارية الأعمال في البنك العربي الوطني anb عن اعتزازه بحصول البنك على هذه الجائزة المتميزة، بما تعكسه من تقديرٍ لكفاءة الإجراءات المتّبعة لدى البنك لضمان مواصلة تقديم الخدمات للعملاء دون انقطاع، وقدرته المتفوقة في التغلب على التحديات والأحداث الطارئة، نتيجة المرونة العالية والجهود الاستثنائية المكرّسة لإثراء تجربة عملاءه، وترسيخ مكانته كخيار مصرفي مفضل وموثوق.
ويعتبر البنك العربي الوطني anb من رواد استمرارية الأعمال في القطاع المصرفي بفضل اعتماده لأفضل الممارسات المهنية ضمن هذا المجال الحيوي، حيث سبق للبنك أن حصد جائزة "التميز في استمرارية الأعمال في القطاع المالي لعام 2023" من قبل مجلة CIR العالمية المتخصصة في مجال الاستمرارية والتأمين والمخاطر في لندن، وجائزة "أفضل فريق لاستمرارية الأعمال لعام 2020" في لندن خلال جائحة كوفيد-19، وذلك تقديراً لعمله الجماعي ومسؤوليته العالية لضمان استمرارية الأعمال بمرونة وسلاسة. إلى جانب حصوله على جائزة "أفضل فريق لاستمرارية الأعمال في الشرق الأوسط لعام 2019"، من معهد BCI لاستمرارية الأعمال البريطاني في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة على حصوله على شهادة ISO-22301 في إدارة استمرارية الأعمال من قبل منظمة المعايير الدولية منذ عام 2014.