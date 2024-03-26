البنك العربي الوطني anb أفضل فريق استمرارية الأعمال لعام 2024

ويعتبر البنك العربي الوطني anb من رواد استمرارية الأعمال في القطاع المصرفي بفضل اعتماده لأفضل الممارسات المهنية ضمن هذا المجال الحيوي، حيث سبق للبنك أن حصد جائزة "التميز في استمرارية الأعمال في القطاع المالي لعام 2023" من قبل مجلة CIR العالمية المتخصصة في مجال الاستمرارية والتأمين والمخاطر في لندن، وجائزة "أفضل فريق لاستمرارية الأعمال لعام 2020" في لندن خلال جائحة كوفيد-19، وذلك تقديراً لعمله الجماعي ومسؤوليته العالية لضمان استمرارية الأعمال بمرونة وسلاسة. إلى جانب حصوله على جائزة "أفضل فريق لاستمرارية الأعمال في الشرق الأوسط لعام 2019"، من معهد BCI لاستمرارية الأعمال البريطاني في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة على حصوله على شهادة ISO-22301 في إدارة استمرارية الأعمال من قبل منظمة المعايير الدولية منذ عام 2014.