المكسيك.. تسمّم تلاميذ بعد تحدٍّ رائج عبر "تيك توك" لتناول نوع من الأدوية

وانتشرت عبر تيك توك مقاطع فيديو عدة تظهر أشخاصًا يصورون أنفسهم وهم يتناولون العقار وينتظرون نتائج ذلك، إلا أن مستخدمين آخرين نشروا مقاطع فيديو حذّروا فيها من خطورة التحدّي الذي سبق أن انتشر في تشيلي.