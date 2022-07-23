من السباكة إلى الكهرباء والنجارة.. "القرني" يطالب وزارة العمل بتحديد أجور المهن اليدوية

ويعلّق "القرني" قائلًا: "لأهمية الموضوع الذي تَطَرّق إليه الكاتب من ملاحظات تستحق الاهتمام والمتابعة من الجهات المعنية؛ فإنني أضم صوتي إلى صوته مضيفًا إلى ما ورد في مقاله، بعضَ المقترحات التي أراها مُكَملة لما أشار إليه من ملاحظات.. فإنني أرى أن الحل الأنجع والأمثل لعلاج المشكلة، أن تقوم الجهات المعنية -ممثلة في وزارة العمل باعتبارها المختصة في مجال العمالة الوافدة- بتشكيل لجنة فنية وقانونية وشرعية، وجهة ذات خبرة، لتحديد أجور المهن التالية: (السباكة/ الكهرباء/ اللياسة/ النجارة/ الحدادة/ التبليط/ وأجور ترميم البيوت القديمة)، وأن تصدر لائحة بذلك تُعتمد من الجهات المعنية يُعمل بموجبها، ويُعاقَب من يخالفها، وتوضع الغرامات التسلسلية لها، وترتبط رقابيًّا بفروع وزارة العمل الموجودة بالمدن والقرى".