4 عمليات قلب مفتوح لأطفال رضع خلال خمسة أيام بمركز القلب بالقصيم

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن إحدى هذه العمليات أجريت لطفل يبلغ من العمر سنة وثلاثة أشهر، كان يعاني من اعتلال خلقي في القلب، تمثل في وجود انسداد في الصمام الرئوي بالكامل؛ منوهًا بأنه سَبَق أن أجريت له قسطرة علاجية بوضع دعامة لوصلة شريانية تُعوّض النقص الكامل في تروية الرئتين لنقل الدم المؤكسج.