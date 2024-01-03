في موسم الرياض.. "وندر جاردن" تستقبل عشاق التحدي برحلة على "أبولو 18"

وتعد اللعبة تجربة استثنائية وفريدة من نوعها، وهي مستوحاة من رحلة المركبة الفضائية الأمريكية "أبولو 13" التي أرسلت عام 1970م في مهمة استطلاعية إلى سطح القمر، حيث تنطلق بسرعة تصل إلى 120 كلم في الساعة، ليبلغ ارتفاعها نحو 60 مترًا، وتتيح للزوار فرصة التحليق في سماء المنطقة، والتمتع بإطلالة جميلة من الأعلى على جميع تفاصيلها.