عبد الله صالح كامل : تنزيل المقاصد الشرعية على مؤسسات الاقتصاد الإسلامي عنوان المرحلة المقبلة

تتناول ندوة البركة في دورتها الجديدة، ست جلسات رئيسة، و18 ورقة علمية متخصصة، كما تُعد أكبر منصة عالمية سنوية للاقتصاد الإسلامي، وهي مؤسسة رائدة، بدأت فكرتها تطورًا طبيعيًّا لـ (ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي)، التي يمتد تاريخها لأكثر من أربعين عامًا منذ انطلاقها عام 1981، وهي بمنزلة حجر الزاوية في تطوير العمل الاقتصادي الإسلامي في العالم من الناحيتين الفقهية والفنية، وترنو رؤيتها لأن تكون رائدة الاقتصاد الإسلامي عالميًا، فيما تتمحور رسالتها في تطوير الاقتصاد الإسلامي والترويج له حول العالم.