"بصمة لا تُنسى".. ماذا قال منسوبو وقيادات "تعليم ينبع" في "يوم التأسيس"؟

وأوضح أمين إدارة التعليم بينبع فهد عوادة المحياوي، أن يوم التأسيس مناسبة وطنية، نستذكر فيها ماضيًا عريقًا شهد صمودًا ووحدة، وسجل ملاحم من الكفاح والبناء، وبيارق التأسيس التي رُفعت قبل ثلاثة قرون رفرفت عزًّا ومجدًا، وأظلت الجزيرة العربية علمًا وثقافة. وأضاف المحياوي أن يوم التأسيس فرصة لاسترجاع ذاكرة ثلاثة قرون مضت منذ تأسيس الدولة السعودية وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ، أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع وسط تحديات كثيرة؛ لكن عمق التلاحم الوطني وقوته كان بفضل الله تعالى سببًا في تعاقب الدولة السعودية منذ عام 1727م حتى وقتنا الحاضر، وصد أي عدوان خارجي أو محاولة لخلخلة النسيج الاجتماعي في الدولة السعودية لتستمر نجاحاتها حتى العهد الميمون.