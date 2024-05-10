منهم مَن أمضى 13 عاماً.. إنهاء عقود موظفين بـ"بلدية مضايا جازان" ومناشدة للوزارة

ناشد موظفون كانوا يعملون في بلدية المضايا بجازان، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمانة منطقة جازان، بالتدخُّل في وضعهم بعد قرار الاستغناء عنهم بعد انتهاء عقودهم المباشرة مع الوزارة على بند التشغيل؛ موضحين أنهم فُوجئوا بالقرار رغم أن بعضهم أمضى في الوظيفة أكثر من 13 عاماً، وكان العقد يتجدّد بشكلٍ سنوي.
وأشار الموظفون وعددهم ثلاثة، إلى أن القرار شمل في البداية خمسة موظفين قبل أن تتم إعادة اثنين، فيما اكتفت بلدية المضايا في ردّها على استفسار "سبق"، بقولها: انتهت عقودهم.
وفي التفاصيل، بيّن الموظفون في حديثهم لـ"سبق"، أن القرار في بادئ الأمر شمل خمسة موظفين، وبعد محاولات ومطالبات عدة تمّت إعادة اثنين بعد عقد اختبارٍ على وظيفتَيْن عن طريق المسابقة الوظيفية، فيما تمّ الاستغناء عن ثلاثة؛ لتبدأ رحلة جديدة من المطالبات ما بين "الأمانة" و"البلدية" وخطابات للوزارة؛ لمحاولة إعادتهم، لكن دون فائدة -على حد قولهم-.
وأوضحوا أنه عُرض عليهم مقترحٌ للعمل في شركة متعاقدة مع "البلدية"، ومع ذلك لم يتم؛ رغم انتظارهم أشهراً، مشيرين إلى أن لديهم أسراً وأبناءً وارتباطاتٍ مالية ومصروفاتٍ وقروضاً، وكانت عقودهم تُجدَّد كل عامٍ، لكن هذه المرة لا يعلمون سبب الإنهاء، آملين في الله -عزّوجلّ-، ثم في الجهة المسؤولة؛ ممثلة بالوزارة وأمانة جازان، بالنظر في وضعهم بعين الاعتبار، وذلك بالعمل على إعادتهم إلى وظائفهم.