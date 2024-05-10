منهم مَن أمضى 13 عاماً.. إنهاء عقود موظفين بـ"بلدية مضايا جازان" ومناشدة للوزارة

وأوضحوا أنه عُرض عليهم مقترحٌ للعمل في شركة متعاقدة مع "البلدية"، ومع ذلك لم يتم؛ رغم انتظارهم أشهراً، مشيرين إلى أن لديهم أسراً وأبناءً وارتباطاتٍ مالية ومصروفاتٍ وقروضاً، وكانت عقودهم تُجدَّد كل عامٍ، لكن هذه المرة لا يعلمون سبب الإنهاء، آملين في الله -عزّوجلّ-، ثم في الجهة المسؤولة؛ ممثلة بالوزارة وأمانة جازان، بالنظر في وضعهم بعين الاعتبار، وذلك بالعمل على إعادتهم إلى وظائفهم.