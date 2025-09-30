"مكتبة المؤسس" تعزز حضور المملكة الثقافي في سيئول عبر ملتقى الترجمة والذكاء الاصطناعي

أما الجلسة الثانية التي تحمل عنوان : ( الترجمة من اللغة العربية وإليها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي) والتي ترأستها الدكتورة مي بنت محمد الراشد عضو اللجنة العلمية بالجائزة فقد تضمنت موضوعين الأول بعنوان: ( الترجمة بين اللغة العربية واللغة الكورية)قدمته د. كواك سون ليه من جامعة هانكوك، حيث أوضحت أن دور النشر أصدرت في جمهورية كوريا للعام 2024م نحو 64 ألف كتاب، ما يزيد على 10 آلاف كتاب منها مترجم، ولا تتجاوز الترجمة من العربية (77) كتابا جاء منها 28 كتابا في الدين، و 11 كتابا للأطفال، و10 كتب في الأدب، و 11 كتابا في التاريخ، وتعمل دور نشر كورية على توسيع فضاءات الترجمة ما بين الكورية والعربية، مثل المعهد الكوري لترجمة الأدب، كما تعمل على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الترجمة.