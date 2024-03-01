شركة مصادر الجزيرة تحصل على شهادة ISO 37000 في حوكمة الشركات

في إنجاز مهم، يرسخ التزام شركة مصادر الجزيرة بأعلى معايير الحوكمة الرشيدة، حصلت شركة مصادر الجزيرة على شهادة ISO 37000 في حوكمة الشركات؛ لتصبح من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية التي تُوِّجت بهذا الإنجاز المهم.
وتُمثل هذه الشهادة اعترافًا دوليًّا بالتزام الشركة بأعلى معايير الشفافية والنزاهة والمساءلة في ممارساتها الإدارية. كما تعد شهادة ISO 37000 معيارًا دوليًّا، يحدد أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات.
وتهدف هذه الشهادة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في الشركات، وتحسين قدرتها على إدارة المخاطر، وتحقيق الاستدامة.
ويعزز حصول شركة مصادر الجزيرة على شهادة ISO 37000 من ثقة العملاء والمستثمرين والشركاء في الشركة، كما تساعد هذه الشهادة على تحسين سمعة الشركة وعلامتها التجارية، وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة، وتقليل مخاطر الفساد والرشوة، وتحسين كفاءة العمليات، وزيادة قدرة الشركة على جذب أفضل المواهب.
واتبعت شركة مصادر الجزيرة نهجًا شاملاً للحصول على شهادة ISO 37000، تضمَّن تقييمًا شاملاً لعمليات الشركة، وتطوير نظام لإدارة حوكمة الشركات، وتدريب الموظفين على أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات، وإجراء مراجعة دورية لنظام حوكمة الشركات. كما اتبعت نهج الالتزام المستمر بأعلى معايير الحوكمة الرشيدة.
ويمثل حصول شركة مصادر الجزيرة على شهادة ISO 37000 خطوة مهمة في رحلة الشركة نحو التميز. وتؤكد هذه الشهادة التزام الشركة بأعلى معايير الحوكمة الرشيدة، وتعزز من ثقة العملاء والمستثمرين والشركاء في الشركة.
وتخطط شركة مصادر الجزيرة لمواصلة تطوير نظام حوكمة الشركات لديها، والارتقاء به إلى مستويات أعلى من التميز.
وتؤمن الشركة بأن التزامها بأعلى معايير الحوكمة الرشيدة هو مفتاح لنجاحها في المستقبل.
ويمثل حصول شركة مصادر الجزيرة على شهادة ISO 37000 إنجازًا مهمًّا، يعزز من سمعة الشركة وعلامتها التجارية، ويؤكد التزامها بأعلى معايير الشفافية والنزاهة.