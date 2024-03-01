شركة مصادر الجزيرة تحصل على شهادة ISO 37000 في حوكمة الشركات

ويعزز حصول شركة مصادر الجزيرة على شهادة ISO 37000 من ثقة العملاء والمستثمرين والشركاء في الشركة، كما تساعد هذه الشهادة على تحسين سمعة الشركة وعلامتها التجارية، وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة، وتقليل مخاطر الفساد والرشوة، وتحسين كفاءة العمليات، وزيادة قدرة الشركة على جذب أفضل المواهب.