بالصور.. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة يؤدون "الجمعة" بالحرم النبوي

واستمع الضيوف إلى خطبة الجمعة التي ألقاها إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم، والتي تحدَّث فيها عن البلاء والكروب التي تحل ببني آدم منذ أن أكل آدم أبو البشر - عليه السلام - من الشجرة، وأُهبِطَ إلى الأرض، وهم ينتقلون من بلاء إلى بلاء، وأن أعظم الناسِ بلاءً الأنبياء ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، وبيَّن بالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية عظم البلاء، ووجوب الصبر عليه؛ لينال العبد الآجر بذلك، مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم وأحاديث من السيرة النبوية، ثم ابتهل إلى المولى القدير أن يتقبل من المسلمين صالح أعمالهم، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لكل خير ورشاد.