"صحي الطائف": أكثر من 5 آلاف جلسة غسيل كلوي للمرضى خلال 8 أشهر

أجرى التجمع الصحي بالطائف 5558 جلسة غسيل كلوي بنوعيْه الدموي والبريتوني بمركز الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر أغسطس من العام 2023 الحالي؛ حيث استفاد منها 2140 مريضًا من الجنسين.