"صحي الطائف": أكثر من 5 آلاف جلسة غسيل كلوي للمرضى خلال 8 أشهر

أجرى التجمع الصحي بالطائف 5558 جلسة غسيل كلوي بنوعيْه الدموي والبريتوني بمركز الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر أغسطس من العام 2023 الحالي؛ حيث استفاد منها 2140 مريضًا من الجنسين.
وبلغ عدد المستفيدين من جلسات الغسيل الدموي والبريتوني من الذكور 1372، والإناث 726 مستفيدة، كما بلغ عدد جلسات الغسيل بنوعيْه للذكور 3668 جلسة، وللإناث 1890 جلسة.
جدير بالذكر أن المركز يقدم خدماته الطبية لمرضى الفشل الكلوي من خلال عمليات الغسيل الدموي للمرضى المراجعين والمنومين وحالات الطوارئ، ويستقبل المرضى الزائرين من دول الخليج أثناء مواسم الإجازات، ويقدم خدمة الغسيل البريتوني المنزلي لمرضى الفشل الكلوي، ويدرب المرضى وذويهم على ذلك.