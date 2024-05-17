استماع مباشر وتلبية.. مضامين زيارة ولي العهد للشرقية وحرصه على لقاء المواطنين

تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى المنطقة الشرقية بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله-، وذلك بعد ترؤس سموه وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية الذي عُقد في البحرين.
هذه الزيارات التفقدية تأتي ضمن حرص القيادة -رعاها الله- للوقوف على احتياجات المواطنين والالتقاء بهم في مختلف مناطق المملكة ومنها المنطقة الشرقية، حيث تسهم الزيارة في تعزيز التلاحم بين القيادة الرشيدة والمواطنين، وتعكس مدى الحرص الذي توليه القيادة لشعبها من خلال الزيارات لمناطق السعودية وتفقد أحوالهم والاستماع لهم بشكل مباشر.
ودأب حكام وقادة هذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، على لقاء مواطنيهم في مختلف المناسبات، إضافة إلى حرصهم على تلبية متطلباتهم والوقوف على مشاريع وخدمات المنطقة، كما تعزز عناية ولي العهد بالفرص التنافسية للمنطقة، عبر مشاريع طموحة تتكامل فيها كافة الجهات لتحويل المنطقة الشرقية إلى وجهة سياحية رائدة في الخليج العربي.
وجاءت زيارة ولي العهد إلى المنطقة الشرقية لتعكس مدى اهتمام سموه الكريم وعنايته بالالتقاء بالمواطنين في مختلف مناطق المملكة، ومنها المنطقة الشرقية، حيث يأتي هذا اللقاء ضمن لقاءات سموه للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
وتشتهر المنطقة الشرقية بأنها مركز الطاقة الرئيسي في المملكة، وموطن لاثنين من أكبر حقول النفط البرية والبحرية في العالم من حيث الاحتياطيات (وهي الغوار والسفانية)، بالإضافة لذلك، تدعم الموارد الطبيعية الوفيرة والمنظومة الصناعية في المنطقة تطوير الصناعات التنافسية، مثل النفط والغاز والبتروكيماويات.
وتستفيد المنطقة الشرقية من موقعها الاستراتيجي الذي يتمتع ببنية تحتية عالية المستوى للنقل والخدمات اللوجستية؛ مما يسهم في جعلها بوابة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المقرر أن تصبح المنطقة مركزًا لوجستيًا عالميًا تنافسيًا، لا سيما في القطاع البحري، وذلك نظراً لوجود الموانئ المتطورة، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي على الخليج العربي الذي يسهم في تمكين التجارة المحلية والعالمية على نطاق واسع.
يذكر أن سمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استقبل في قصر الخليج بالدمام اليوم (الجمعة)، الأمراء والعلماء وأصحاب المعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه، حيث حضر الاستقبال أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير مشاري بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن جلوي.
وحضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن فهد بن منصور بن جلوي، والأمير سلطان بن تركي بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن.
كما حضر محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن فهد بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن طلال بن سعود بن عبدالعزيز، ومحافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، والأمير سعود بن عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، والأمير سلمان بن أحمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن جلوي، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله بن جلوي.