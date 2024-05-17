استماع مباشر وتلبية.. مضامين زيارة ولي العهد للشرقية وحرصه على لقاء المواطنين

كما حضر محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن فهد بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن طلال بن سعود بن عبدالعزيز، ومحافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، والأمير سعود بن عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، والأمير سلمان بن أحمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن جلوي، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله بن جلوي.