باحثون سعوديون يكتشفون الجين المسؤول عن أخطر سلالات الملاريا القاتلة

ويُطلق على هذا الجين اسم "PfAP2-MRP" ويعد أساسيًا في عملية التكاثر لدى طفيلي البلازموديوم فالسيبروم (Plasmodium falciparum)، وهو أحد أنواع طفيليات الملاريا الأكثر فتكًا وانتشارًا في العالم، حيث يؤدي إلى وفاة نصف مليون شخص سنويًا.