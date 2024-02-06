باحثون سعوديون يكتشفون الجين المسؤول عن أخطر سلالات الملاريا القاتلة

اكتشف باحثون سعوديون بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز البحوث، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى باحثين من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والهند، وجود جين حيوي يلعب دورًا حاسمًا في مكافحة مرض الملاريا.
ويُطلق على هذا الجين اسم "PfAP2-MRP" ويعد أساسيًا في عملية التكاثر لدى طفيلي البلازموديوم فالسيبروم (Plasmodium falciparum)، وهو أحد أنواع طفيليات الملاريا الأكثر فتكًا وانتشارًا في العالم، حيث يؤدي إلى وفاة نصف مليون شخص سنويًا.
وتمكّن الباحثون من تثبيط جين "PfAP2-MRP" باستخدام تقنيات مختبرية متقدمة، ما كشف عن دوره الحاسم في دورة حياة طفيلي الملاريا داخل خلايا الدم الحمراء ، ويؤدي هذا التثبيط بشكلٍ كبيرٍ إلى تعطيل قدرة الطفيلي على التكاثر، مما يقلل من حدة أعراض المرض ويحد من انتشاره.