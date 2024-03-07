"تنظيم إيقاف الخدمات".. ميزان يصون معادلة الحقوق والواجبات

أما المرحلة الثانية هي إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة، أما المرحلة الثالثة هي إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد.