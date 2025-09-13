مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تنظم لقاءً معرفيًا لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين

وأشاد معالي السفير بالدور البارز الذي يقوم به فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين، باعتباره أكبر منصة عربية معرفية في الصين، تضم أكثر من (30) ألف كتاب و(70) ألف مادة رقمية، تخدم ما يزيد على (1500) باحث وطالب. وأكد أن المكتبة أصبحت مرجعًا أساسيًا للتعريف بالثقافة العربية والإسلامية، ومنصة لتعزيز الحوار بين الحضارتين السعودية والصينية.