رفع أكثر من 4880 مترًا مكعبًا من مياه الأمطار في حفر الباطن

رفعت أمانة محافظة حفر الباطن، أكثر من 4880 مترًا مكعبًا من تجمعات مياه الأمطار في الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية؛ وذلك بمشاركة أكثر من 1362 فردًا، و122 آلية.