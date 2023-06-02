"الضبعان": "المرحلة المُحمدية" تستلزم تدشين مكتب للمواطنة في إمارات المناطق

اقترح الكاتب منصور الضبعان، في مقاله اليوم الجمعة في صحيفة "الوطن"، أن يكون هناك مكتب في إمارة كل منطقة يحمل اسم "المواطَنة"؛ لاستقبال توثيق المواطنين لأعمالهم الجليلة التي تُرسِّخ حب الوطن في النفوس بشكل عملي، وتُعزِّز عقيدة الذود عنه، وتُغلّب المصلحة العليا للأمة، وتخدم المجتمع.
وقال "الضبعان": المكتب سيمنح المواطن الصالح جائزة "المواطَنة"، ويُمنح لقب مواطن العام الذي يمنحه مزايا خاصة يقررها صانع القرار.
وأضاف: المواطن سيوثّق أعماله الوطنية من خلال موقع إلكتروني خاص، ثم يمكن للمواطنين ترشيح من يرونه من خلال الموقع.
وأردف: الترشيح للقب مواطن العام يتم من خلال 3 طرق تبدأ بترشيح المواطنين، ومن ثم ترشيح الموقع، واختيار الإمارة الاستثنائي، ومعايير اختيار الأعمال المقدَّمة تركز على النظامية، وخدمة المجتمع، والقدوة، والتأثير الإيجابي، والعمل الجماعي.
واختتم الضبعان بالقول: المرحلة المحمدية تستلزم العمل الأهم أكثر من الكلام المهم، وبالتالي فإن "المواطَنة" انتقلت رسميًا من الأماني والأغاني، إلى العمل المنظَّم، والاستراتيجية المحكمة، والتخطيط الدقيق، والتنفيذ المتقن، بمجرد إطلاق سمو ولي العهد للرؤية الطموحة.