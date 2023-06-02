"الضبعان": "المرحلة المُحمدية" تستلزم تدشين مكتب للمواطنة في إمارات المناطق

اقترح الكاتب منصور الضبعان، في مقاله اليوم الجمعة في صحيفة "الوطن"، أن يكون هناك مكتب في إمارة كل منطقة يحمل اسم "المواطَنة"؛ لاستقبال توثيق المواطنين لأعمالهم الجليلة التي تُرسِّخ حب الوطن في النفوس بشكل عملي، وتُعزِّز عقيدة الذود عنه، وتُغلّب المصلحة العليا للأمة، وتخدم المجتمع.