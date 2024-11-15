"الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد

وسيشهد المؤتمر كلمات افتتاحية لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة حنان الشيخ، رئيسة اللجنة التنظيمية والعلمية للمؤتمر ورئيسة قسم صحة المرأة والطفل في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، حيث ستناقش بحثًا علميًا بعنوان “لماذا نحن هنا؟” وستتناول العنف ضد الأطفال من منظور عام.