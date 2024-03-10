استعدادًا لشهر رمضان.. الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية تتواصل بالباحة

واصلت أمانة منطقة الباحة جولاتها الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت الغذائية والتجارية، ضمن استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الأمانة أن الجولات خلال شهر فبراير ومطلع شهر مارس بلغت 3596 زيارة، جرى خلالها تحرير 844 مخالفة، وإغلاق 215 محلًّا؛ مشيرة إلى أن هذه الحملات والجولات الرقابية تأتي ضمن الجولات التفتيشية المستمرة التي تنفذها الأمانة، على جميع المنشآت الغذائية، ومراكز التسوق، ومنافذ البيع.
وتركزت الجولات على محال بيع المواد الغذائية؛ بهدف التأكد من جاهزية واستعداد هذه المنشآت لشهر رمضان المبارك، وسلامة وصحة ما يعرض من سلع ومواد غذائية للمستهلكين، وطريقة حفظها ونقلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتأكد من سلامة وصحة العاملين وحصولهم على شهادات صحية سارية المفعول، تُثبت خلوهم من الأمراض وسلامتهم الصحية.
وأكدت الأمانة أنها لن تتهاون مع مخالفي أنظمة واشتراطات البلدية، خصوصًا فيما يخص سلامة الأغذية المقدمة للمستهلكين، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات التي يتم رصدها من خلال مركز البلاغات (940).