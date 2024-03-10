استعدادًا لشهر رمضان.. الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية تتواصل بالباحة

وأوضحت الأمانة أن الجولات خلال شهر فبراير ومطلع شهر مارس بلغت 3596 زيارة، جرى خلالها تحرير 844 مخالفة، وإغلاق 215 محلًّا؛ مشيرة إلى أن هذه الحملات والجولات الرقابية تأتي ضمن الجولات التفتيشية المستمرة التي تنفذها الأمانة، على جميع المنشآت الغذائية، ومراكز التسوق، ومنافذ البيع.