رسمياً وبعد إضافتها إلى "كود البناء".. "شهادة الإشغال" شرط أساسي لإطلاق التيار الكهربائي

يسعى كود البناء السعودي إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات التي تضمن السلامة والصحة، بما في ذلك متانة واستقرار المباني، توفير البيئة الصحية المناسبة من خلال الإضاءة والتهوية الكافية، ترشيد الطاقة، تنفيذ العزل الحراري، وحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر مثل الزلازل.