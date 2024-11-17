مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينقذ حياة شابة من مضاعفات جلطات وريدية بتقنية الأشعة التداخلية

وأضاف د. الشرفان أن الفريق الطبي درس الحالة ووضع خطة علاجية متكاملة، تضمنت إجراء تدخل طارئ باستخدام تقنية الأشعة التداخلية والقسطرة، وهي من أحدث الأساليب الطبية لعلاج الجلطات الوريدية، وتم خلال العملية إذابة وشفط الجلطات من الأوردة المتضررة، ما ساعد ولله الحمد، على استعادة تدفق الدم بشكل طبيعي ومنتظم. بعدها نُقلت المراجعة إلى العناية المركزة للمتابعة، وتحسنت حالتها بشكل ملحوظ، ومن ثم غادرت المستشفى سيراً على قدميها دون أي مضاعفات. ولاحقاً أظهرت فحوصات ما بعد العملية نتائج إيجابية، حيث تأكد فتح أوردة الحوض والساق، وعودة التروية الدموية إلى وضعها الطبيعي.