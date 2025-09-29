نسر "روبل" النادر يحلّق في سماء العُلا للمرة الثانية

وتتميّز العُلا بتنوع تضاريسها الطبيعية الممتدة بين الجبال والوديان والواحات، ما جعلها موطنًا لعدد كبير من الكائنات البرية والطيور النادرة. وقد وثّقت النقوش والرسوم الصخرية المنتشرة في مواقعها الأثرية قِدم العلاقة بين الإنسان والحياة البرية في المنطقة، حيث تظهر صور للحيوانات والطيور التي عاشت في بيئة العُلا قبل آلاف السنين.