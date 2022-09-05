رئيس جامعة جازان: أنظمة الجامعة ولوائحها تحارب التطرف بكل صوره

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة الطلبة المستجدين وتكريمه للطلبة المتفوقين بحضور عددٍ من قيادات الجامعة بتنظيم عمادة شؤون الطلاب في مسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية صباح اليوم وبمشاركة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق، ووكيلة الجامعة للشؤون لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة عقيلي، وعميد شؤون الطلاب الدكتور يحيى فقيهي، وعميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، وأدار اللقاء المشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام موسى محرق.