رئيس جامعة جازان: أنظمة الجامعة ولوائحها تحارب التطرف بكل صوره

أكّد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن أنظمة الجامعة ولوائحها تعمل لمنع التطرف بكافة صوره وأشكاله، وأن جامعة جازان هي جامعة للوطن بصفة عامة ولأبنائها وبناتها وممن سيلتحقون بها.
وأضاف القحطاني، أنه يجب على الجميع طلبة ومنسوبين، الحفاظ على الوطن ومكتسباته والالتزام بثوابته بأن نبقى صفًا واحدًا بلحمتنا وبتكاتفنا وباعتدال منهجنا.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة الطلبة المستجدين وتكريمه للطلبة المتفوقين بحضور عددٍ من قيادات الجامعة بتنظيم عمادة شؤون الطلاب في مسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية صباح اليوم وبمشاركة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق، ووكيلة الجامعة للشؤون لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة عقيلي، وعميد شؤون الطلاب الدكتور يحيى فقيهي، وعميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، وأدار اللقاء المشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام موسى محرق.
وفي بداية اللقاء كرّم رئيس الجامعة 130 طالباً وطالبة ممن حصلوا على معدلات (5-5) للعام الجامعي المنصرم.
وأشار رئيس الجامعة في كلمته، إلى أن للطالب الجامعي حقوقاً وعليه واجبات، وأن الجامعة تحرص على التواصل المباشر مع طلبتها، من خلال الأنظمة الإلكترونية والقنوات الرسمية للجامعة.
وأشار إلى أن من حقوق الطالب الجامعي الحصول على تعليم متميز وتوفير البيئـة الدراسـية والمنـاخ العلمـي المناسـب له للحصـول على تعلم ذي جودة عالية، كما يجب الحفاظ على ممتلكات الجامعة واحترام منسوبيها ومَن يعمل في الحرم الجامعي من أعضاء هيئة تدريس ومنسوبين.
وأجاب في اللقاء عن أسئلة الطلبة المستجدين، التي تطرقت لعدد من المحاور المهمة، كالجداول الدراسية والسكن الجامعي والمكافآت ونظام الفصول الدراسية الثلاثة.