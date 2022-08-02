ميناء الملك عبدالله يحقق نمواً في شحن الحاويات خلال النصف الأول من 2022

وأشار الإعلان إلى أحدث أرقام شحن الحاويات في النصف الأول من عام 2022 إلى اتجاه تصاعدي للنمو في ميناء الملك عبدالله، الذي يعمل داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث وصل الميناء في مايو من هذا العام إلى طاقة إنتاجية سنوية 15 مليون حاوية قياسية، خلال فترة زمنية قياسية، وذلك في أقل من 9 سنوات منذ إطلاق محطة الحاويات بالميناء، فيما تأتي الزيادة الأخيرة في الميناء في النصف الأول من عام 2022 عقب الزيادة في استيراد وتصدير الحاويات بنسبة 31% خلال عام 2021.