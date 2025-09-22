الهيئة الملكية لمدينة الرياض تدعو الشركات المتخصصة للمشاركة في تنفيذ مشروع "قطار القدية السريع"

ويهدف المشروع إلى ربط مطار الملك سلمان الدولي، ومركز الملك عبدالله المالي (كافد)، ومدينة القدية خلال (30 دقيقة) من خلال مسار للقطار السريع تصل سرعته إلى (250 كيلومترًا في الساعة)، وسيُمثل المشروع عنصرًا رئيسًا في منظومة النقل بمدينة الرياض، وسيُسهم في تقديم تجربة تنقل حضرية ومتكاملة مع شبكة النقل العام التي أُطلقت مؤخرًا في مدينة الرياض.