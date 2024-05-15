"البديوي" يشدد على أهمية دور الإعلام في دعم وإبراز مسيرة العمل الخليجي المشترك

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن للإعلام الخليجي ومن خلال المؤسسات الإعلامية الخليجية الحكومية والخاصة، دورًا كبيرًا في إبراز منجزات المسيرة المباركة لمجلس التعاون.
جاء ذلك خلال مشاركته, بحفل تدشين الموقع الإلكتروني والشعار الجديد لاتحاد الصحفيين الخليجيين الأربعاء في مدينة المنامة بمملكة البحرين, بحضور مستشار جلالة ملك مملكة البحرين للشؤون الإعلامية نبيل بن يعقوب الحمر، ووزير الإعلام في مملكة البحرين الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وعدد كبير من الشخصيات الإعلامية.
وقدم الأمين العام في بداية كلمته، الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة في مملكة البحرين ولوزير الإعلام البحريني, على جهودها في دعم الإعلام الخليجي بشكل عام، وخصوصًا باحتضانها لهذا الاتحاد الخليجي منذ عدة سنوات وتقديمها لسائر التسهيلات له.
وبارك لإدارة وأعضاء مجلس اتحاد الصحفيين الخليجيين، إطلاق موقعهم الإلكتروني وهويتهم الجديدة، مشيدًا بجهودهم الكبيرة في توحيد جهود الصحفيين الخليجيين، ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف النبيلة التي أُسس من أجلها الاتحاد.
وأفاد بأن دول مجلس التعاون، تسعى دائمًا إلى إقرار القوانين والمشروعات الإعلامية التي تُسهم في مواكبة تطور الإعلام، ودعم الإعلاميين في دول المجلس، مشددًا على أن المؤسسات الإعلامية الخليجية أمست من أرقى وأبرز المؤسسات الإعلامية العالمية وأكثرها مصداقية، مشيدًا بذات الصدد بالنقلة النوعية للعمل الإعلامي الخليجي وبالتطور الهائل الذي طرأ على هذه المؤسسات.