"البديوي" يشدد على أهمية دور الإعلام في دعم وإبراز مسيرة العمل الخليجي المشترك

وأفاد بأن دول مجلس التعاون، تسعى دائمًا إلى إقرار القوانين والمشروعات الإعلامية التي تُسهم في مواكبة تطور الإعلام، ودعم الإعلاميين في دول المجلس، مشددًا على أن المؤسسات الإعلامية الخليجية أمست من أرقى وأبرز المؤسسات الإعلامية العالمية وأكثرها مصداقية، مشيدًا بذات الصدد بالنقلة النوعية للعمل الإعلامي الخليجي وبالتطور الهائل الذي طرأ على هذه المؤسسات.