"الفورمولا إي" تعلن تغييرًا في قيادتها.. تعيين جيف دودز في منصب الرئيس التنفيذي

وقال جيمي ريجل: "لقد كان شرف لي تولي إدارة الفورمولا إي على مدى السنوات الأربع الماضية. لقد لفتتني في البداية المكانة الفريدة التي تتمتع بها الفورمولا إي كرياضة تجمع بين الابتكار والاستدامة والحركة بالاعتماد على الكهرباء. وما وجدته كان أكثر طموحًا وتفردًا كان العمل برفقة مجموعة شغوفة من الأشخاص الملتزمين ببناء رياضة عالمية تعمل على تغيير العالم. تستمر هذه المهمة في ظل قيادة جديدة وبصفتي شخصًا استفاد من الشراكة مع أليخاندرو، يسعدني تقديم الدعم لجيف قبل العودة إلى الحياة كمشجع متحمس للفورمولا إي".