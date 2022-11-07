"الشؤون الصحية" تنهي استعداداتها للمشاركة في "رالي حائل تويوتا الدولي"

وأكد مدير عام صحة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، أن الخيمة الصحية تضم عددًا من الأركان التوعوية والتثقيفية والتي تهدف لتعزيز الصحة العامة تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن الخيمة تضم طواقم صحية، بمشاركة عدد من القطاعات الصحية الخاصة والعامة، والتطوع الصحي، والقطاع الثالث، بالإضافة إلى ركن خاص لصحة المرأة والطفل، وتقديم عدد من البرامج والمسابقات الصحية، والمحاضرات التثقيفية والتوعوية لرالي صحي وآمن.