رونالدو ونيمار والمشروع الرياضي يملأ عين "جان أليسي" قبل كأس العالم السعودية

وعن مدى تأثير كريستيانو رونالدو ونيمار على الكرة السعودية، قال: "استحوذ وجودهما في الدوري السعودي على اهتمام عالمي، ولم يجتذب المشجعين فحسب، بل اجتذب أيضًا المستثمرين والعلامات التجارية الدولية، مما رفع من مكانة كرة القدم السعودية ودفع تطوير استراتيجيات تسويقية وتسويقية أكثر تطورًا، وعلاوة على ذلك، كان تأثيرهما حافزًا لإلهام المواهب الشابة وتشجيع المزيد من الاحتراف في الدوري وبنيته، إن تطوير الأكاديميات في المملكة العربية السعودية يشكل حجر الزاوية في مشروعهم، حتى لو تم تحويل الانتباه بعيدًا عن النجوم".