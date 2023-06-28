لا تتجاوز وجبة لحم يوميًّا.. 3 نصائح من "الصحة" لـ"عيد صحي عند الطبخ"

أكدت وزارة الصحة أنه للمحافظة على الصحة خلال أيام عيد الأضحى، يجب عدم تجاوز وجبة واحدة من اللحم يوميًّا.
وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية على "تويتر"، تقول: "لعيد صحي عند الطبخ؛ تأكد من استواء الطعام بشكل جيد، وعدم وصوله لدرجة الاحتراق، واستبدل الملح بالدارسين والفلفل الأسود والليمون".
وأضافت: "أضف السلطة إلى وجبتك؛ لأنها تمدّ الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة وتشعرك بالشبع".
وتابعت: "ننصح بألّا يتجاوز تناولك اللحوم أكثر من وجبة واحدة في اليوم"، مشيرة إلى أن الاحتياج اليومي للحوم يعادل 70 - 90 جرامًا.