محافظ الأحساء يرعى الختام الاستثنائي لميدان الفروسية ويتوِّج الفائزين

من جانبه، شكر مبارك بن يوسف المذن، مدير ميدان الفروسية بالأحساء، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء؛ لحضوره ودعمه الحفل الختامي للميدان، الذي يدل دلالة واضحة على المكانة التي يتبوَّؤها الميدان وسباقاته، وقال: وهو ما نتطلع للاستمرار عليه وتنميته في المواسم المقبلة بدعمكم، ووقوفكم مع ميدانكم.