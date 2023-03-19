محافظ الأحساء يرعى الختام الاستثنائي لميدان الفروسية ويتوِّج الفائزين

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، الحفل الختامي لميدان الفروسية بالأحساء لهذا الموسم، بحضور أصحاب المعالي والسعادة، وعدد من المهتمين ورجال الأعمال الداعمين لرياضة الفروسية.
وأكد سموه اهتمام وحرص القيادة الحكيمة -حفظها الله- على دعم مثل هذه الأنشطة للحفاظ على تراث السعودية، تحقيقًا لرؤية 2030، ودعمًا للموروث الوطني.
وتوَّج سموه الفائزين بالسباقات الحاصلين على المراكز الأولى في الأشواط.
الشوط الأول إنتاج السعودية مفتوح مواليد 2021م، دعم رجل الأعمال جعفر بن مقبل السيهاتي (سيارة):
الفائز: صرخة هجر، المالك: أحمد حسين المويل، المدرب: أيمن حسين المويل، الخيال: توفيق الخضير، المسافة: 1200م، الزمن: 1:22:52.
الشوط الثاني إنتاج السعودية الخيل الرابحة من 1 – 3، دعم رجل الأعمال سعد الحسين (سيارة):
الفائز: يشرح البال، المالك: خالد صالح التركي، المدرب: خالد الدوسري، الخيال: عبدالإله الحصين، المسافة: 1400م، الزمن: 1:35:28.
الشوط الثالث إنتاج السعودية لم تربح 3+، دعم رجل الأعمال نجيب بن برجس الناصر (سيارة):
الفائز: طايل الخير، المالك: مطلق فهد بن خرصان، المدرب: سعيد الموسى، الخيال: خالد الرويشد، المسافة: 1600م، الزمن: 1:51:24.
الشوط الرابع إنتاج السعودية للخيل الرابحة سباق فأكثر كأس مطعم أسطورة الحاضر:
الفائز: استودعتك الله، المالك: إسطبل الريم، المدرب: مازن فهد البراهيم، الخيال: عبدالعزيز الصايغ، المسافة: 1600م، الزمن: 1:50:38.
الشوط الخامس إنتاج السعودية مفتوح الدرجات أفراس 4+، دعم رجل الأعمال فهد بن عبدالعزيز الجبر (سيارة):
الفائز: تطرب، المالك: إسطبل الجماهير، المدرب: خالد عبدالله الدوسري، الخيال: سلطان الفرماوي، المسافة: 1600م، الزمن: 1:52:3.
الشوط السادس إنتاج السعودية مفتوح مواليد 2020م، كأس المهندس فهد بن عبدالعزيز الموسى:
الفائز: خارجة، المالك: فهد عبدالله الحميدي، المدرب: منصور حسن الحسن، الخيال: طارق الحسن، المسافة: 1600م، الزمن: 1:50:44.
الشوط السابع إنتاج السعودية مفتوح مواليد 2019م، دعم أبناء سليمان الحماد (سيارة):
الفائز: لعيون ماجد، المالك: سعيد عبدالله الموسى، المدرب: سعيد الموسى، الخيال: خالد الرويشد، المسافة: 2000م، الزمن: 2:23:77.
الشوط الثامن مفتوح الدرجات للخيل العربية الأصيلة كأس محافظ الأحساء:
الفائز: لزاز العلي، المالك: أبناء عبدالرحمن آل إبراهيم، المدرب: فهد علي المطر، الخيال: تركي العوفي، المسافة: 2000م، الزمن: 2:36:39.
الشوط التاسع (الأخير) إنتاج السعودية مفتوح الدرجات كأس محافظ الأحساء:
الفائز: نزاح، المالك: علي عبدالله الحمد، المدرب: علي الحمد، الخيال: عبدالله الحميد، المسافة: 2000م، الزمن: 2:27:36.
من جانبه، شكر مبارك بن يوسف المذن، مدير ميدان الفروسية بالأحساء، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء؛ لحضوره ودعمه الحفل الختامي للميدان، الذي يدل دلالة واضحة على المكانة التي يتبوَّؤها الميدان وسباقاته، وقال: وهو ما نتطلع للاستمرار عليه وتنميته في المواسم المقبلة بدعمكم، ووقوفكم مع ميدانكم.