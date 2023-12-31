منجزٍ بحثي جديد.. مستشفى الملك عبدالله التخصصي و"كيمارك" ينجحان باكتشاف "متلازمة الفضل"

ويأتي هذا الإنجاز الطبي نتيجة حرص واهتمام معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، بمجال الأبحاث الطبية التي تصب في ضمان رعاية صحية أفضل بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ومخرجاتها الصحية.