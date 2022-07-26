شاهد.. ولي العهد: وعدتُ اليونان بأنني لن آتي خالي اليدَيْن.. هناك الكثير لإنجازه

كما قدَّم ولي العهد لمحة عن المنتظر بحثه مع نظيره اليوناني من علاقات سياسية واقتصادية وأمنية مشتركة. ووجَّه الأمير محمد بن سلمان كلامه إلى رئيس الوزراء اليوناني قائلاً إنه وعده بأنه لن يأتي إلى اليونان خالي اليدَيْن، وإن هناك الكثير من الأمور التي يمكن إنجازها من خلال هذه الزيارة التي ستكون نقطة تحوُّل للبلدَيْن والمنطقة بأسرها.