شاهد.. ولي العهد: وعدتُ اليونان بأنني لن آتي خالي اليدَيْن.. هناك الكثير لإنجازه

قال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إن العلاقات السعودية-اليونانية تاريخية، وهناك فرص تاريخية للتعاون بين البلدَيْن، مشيرًا إلى أنه وعد بأنه لن يأتي لليونان خالي اليدَيْن. جاء ذلك أثناء اجتماعه برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في قصر الحكومة في العاصمة أثينا.
وفي مقطع الفيديو الذي نشره حساب قناة "الإخبارية" على "تويتر" تحدث ولي العهد باللغة الإنجليزية مبديًا سعادته بزيارة اليونان، والترحيب الحار الذي لاقاه لدى وصوله.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن البلدَيْن يتمتعان بعلاقات تاريخية، وإنه يؤمن بأن هناك أيضًا فرصًا تاريخية للتعاون بين البلدَيْن في الطاقة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين، والاتصالات، بما يخدم مصالح البلدَيْن، ويدعم تقديم طاقة متجددة لغرب أوروبا أيضًا.
كما قدَّم ولي العهد لمحة عن المنتظر بحثه مع نظيره اليوناني من علاقات سياسية واقتصادية وأمنية مشتركة. ووجَّه الأمير محمد بن سلمان كلامه إلى رئيس الوزراء اليوناني قائلاً إنه وعده بأنه لن يأتي إلى اليونان خالي اليدَيْن، وإن هناك الكثير من الأمور التي يمكن إنجازها من خلال هذه الزيارة التي ستكون نقطة تحوُّل للبلدَيْن والمنطقة بأسرها.