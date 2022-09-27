بعد نجاحٍ مليوني كبير.. "لأنك الله" لـ"الفيفي" يُطِل بحُلة قشيبة في جزءٍ ثانٍ

وفي الكتاب، نأى الكاتب في أسلوب الكتابة عن الطريقة العلمية الأكاديمية، ونحى نحو الأسلوب الأدبي الذي حاول به تقريب معاني الأسماء الحسنى إلى القارئ، متوسلًا في ذلك بالآية المحكمة، والحديث الشريف، والقصة الواقعية؛ مستفيدًا من وقائع السيرة النبوية، وقصص الأنبياء، وقد طاف بأسلوب تأملي حول ظلال تلك الأسماء العظيمة.