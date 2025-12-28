التدريب التقني ينهي المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل أعضاء هيئة التدريب بأكثر من ألفي مستفيد

أنهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل أعضاء هيئة التدريب بالمنشآت التدريبية التابعة لها والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة بعدد مستفيدين بلغ (2367) مدربًا ومدربة، حيث يمتد هذا المشروع لثلاث سنوات ضمن مبادرة توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسة.
ويهدف المشروع إلى تطوير مهارات (6000) من أعضاء هيئة التدريب وفق أحدث المعارف في تخصصات محددة لسد الاحتياج الحالي والمستقبلي وما تتطلبه التغيرات المرحلية بما يضمن للمؤسسة فاعلية الأداء وكفاءة الإنفاق والمرونة المطلوبة للقيام بدورها الرئيس في تنمية الكوادر الوطنية وتأهيلهم لدعم الاقتصاد الوطني.
ويخضع مشروع إعادة تأهيل الكوادر التدريبية لثلاثة مسارات وهي: مسار إعادة التأهيل في نفس التخصص في عدد من التخصصات مثل القوى الكهربائية والإلكترونيات الصناعية وميكانيكا الإنتاج.
إضافةً لمسار إعادة التأهيل لتخصص مقارب مثل تخصصات الطاقة المتجددة والأجهزة الطبية وتقنيات الويب والوسائط المتعددة، إلى جانب مسار إعادة التأهيل في المجالات المساندة للتدريب مثل صيانة المعامل والسلامة والصحة المهنية والإرشاد التدريبي والتوجيه المهني.
يُذكر أن إجمالي عدد البرامج المنفذة بالمرحلة الأولى من المشروع قد بلغ (82) برنامجًا شملت (20) حقيبة تدريبية، وبلغ إجمالي عدد ساعات التدريب (123455) ساعة تدريبية.