التدريب التقني ينهي المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل أعضاء هيئة التدريب بأكثر من ألفي مستفيد

أنهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل أعضاء هيئة التدريب بالمنشآت التدريبية التابعة لها والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة بعدد مستفيدين بلغ (2367) مدربًا ومدربة، حيث يمتد هذا المشروع لثلاث سنوات ضمن مبادرة توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسة.