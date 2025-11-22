"العوالي العقارية" توقّع اتفاقية مع الراجحي كابيتال بقيمة 2.5 مليار ريال لتصبح أكبر اتفاقيات سيتي سكيب 2025

ضمن فعاليات سيتي سكيب العالمي 2025، وقّعت شركة العوالي العقارية اتفاقية مع الراجحي كابيتال بقيمة استثمارية تبلغ 2.5 مليار ريال سعودي.
وتأتي الاتفاقية لإطلاق مشروع نوعي متعدد الاستخدامات على مساحة 130 ألف متر مربع، ويقع عند تقاطع طريق أبي بكر الصديق في حي النرجس شمال الرياض. وتمهّد هذه الخطوة لإنشاء وجهة حضرية حديثة ضمن بيئة متكاملة، تهدف إلى دعم جودة الحياة وتعزيز حضور العوالي العقارية في أحد أهم المواقع الحيوية بالعاصمة.
ويُذكر أن الشركة تأسست عام 2011، وبرزت في تقديم حلول متكاملة مدعومة بأحدث التقنيات الحديثة في المدن الرئيسية بالمملكة، بما في ذلك الرياض وجدة ومكة المكرمة. وحصلت على أكثر من 10 جوائز، من بينها جائزة "أسرع مطور عقاري نموًا لعام 2024" من مجلة The Global Economics. كما حققت مشاريعها خمس جوائز مرموقة من International Property Award، ما يعكس جودة تصميماتها وقدرتها على تطوير مشاريع نوعية وفق المعايير العالمية.