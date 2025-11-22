"العوالي العقارية" توقّع اتفاقية مع الراجحي كابيتال بقيمة 2.5 مليار ريال لتصبح أكبر اتفاقيات سيتي سكيب 2025

ويُذكر أن الشركة تأسست عام 2011، وبرزت في تقديم حلول متكاملة مدعومة بأحدث التقنيات الحديثة في المدن الرئيسية بالمملكة، بما في ذلك الرياض وجدة ومكة المكرمة. وحصلت على أكثر من 10 جوائز، من بينها جائزة "أسرع مطور عقاري نموًا لعام 2024" من مجلة The Global Economics. كما حققت مشاريعها خمس جوائز مرموقة من International Property Award، ما يعكس جودة تصميماتها وقدرتها على تطوير مشاريع نوعية وفق المعايير العالمية.