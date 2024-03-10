أمير جازان: يوم العلم احتفاء برمزية الدولة ووحدتها ويعزز من ارتباط المواطن بوطنه

وقال سموه "إن الاحتفاء بهذه المناسبة يجسد اهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله -، بكل ما يمثّل رمزية الدولة ووحدتها، وبما يعزز من ارتباط المواطن بوطنه واعتزازه بمكانة بلاده وما حققته بلادنا الغالية في مختلف المجالات، وهي نافذة للتعبير عن الشعور الذي يحمله المواطنون تجاه عَلَم الوطن؛ كونه رمزًا لتأصيل الوحدة الوطنية تحت راية واحدة وقيادة حكيمة".