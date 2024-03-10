أمير جازان: يوم العلم احتفاء برمزية الدولة ووحدتها ويعزز من ارتباط المواطن بوطنه

رفع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة يوم العلم.
وقال سموه "إن الاحتفاء بهذه المناسبة يجسد اهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله -، بكل ما يمثّل رمزية الدولة ووحدتها، وبما يعزز من ارتباط المواطن بوطنه واعتزازه بمكانة بلاده وما حققته بلادنا الغالية في مختلف المجالات، وهي نافذة للتعبير عن الشعور الذي يحمله المواطنون تجاه عَلَم الوطن؛ كونه رمزًا لتأصيل الوحدة الوطنية تحت راية واحدة وقيادة حكيمة".
وأكد أن العلم السعودي يمثل نموذجًا لقيم المواطنة بما يتضمنه من معانٍ سامية اشتملت على مبادئ العدل والتوحيد والقوة، ورسالة الإسلام والسلام لهذه الدولة أعزها الله.
وسأل سموه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يديم للوطن أمنه وأمانه واستقراره، وأن يبقي رايته خفاقة عالية في ظل قيادته الرشيدة.