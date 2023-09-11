"البديوي": قادة دول مجلس التعاون حريصون على الاهتمام بالبيئة والحياة الفطرية وتطويرهما

أكَّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن قادة دول المجلس حريصون كل الحرص على الاهتمام في مجال البيئة والحياة الفطرية وتطويرهما، والارتقاء بمسيرة العمل الخليجي المشترك بجوانبه كافة.
جاء ذلك خلال مشاركته بالاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، في ولاية نزوى الجبل الأخضر بسلطنة عمان، برئاسة وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان المهندس سالم بن ناصر العوفي -رئيس الدورة الحالية- وبمشاركة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس.
ورفع الأمين العام في بداية الاجتماع الشكر والعرفان للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، ولقادة دول المجلس على دعمهم المستمر والمتواصل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتَّى الميادين.
وقال: "استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ COP28، واستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتصحر عام 2024، واستضافة دولة قطر لمعرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023م، تأتي تأكيداً على اهتمام دول المجلس بقضايا البيئة والمناخ العالمية ومعالجتها وإيجاد الحلول الدائمة لها".
وأكد أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تقوم بجهود استثنائية من أجل إنجاح هذه الفعاليات الثلاث، خاصين بالذكر الأولوية الكبيرة التي نوليها لإنجاح مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ COP28، ومتمنياً للأشقاء في الإمارات النجاح والتوفيق.
وبيَّن "البديوي" أن الوزراء قد استعرضوا وناقشوا في الاجتماع قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020م، والخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، والموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك في مجال البيئة والحياة الفطرية.