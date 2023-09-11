"البديوي": قادة دول مجلس التعاون حريصون على الاهتمام بالبيئة والحياة الفطرية وتطويرهما

جاء ذلك خلال مشاركته بالاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، في ولاية نزوى الجبل الأخضر بسلطنة عمان، برئاسة وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان المهندس سالم بن ناصر العوفي -رئيس الدورة الحالية- وبمشاركة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس.