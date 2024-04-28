"أمانة القصيم" تُواصل تجهيز المركز الحضاري بالخبراء بتكلفة بلغت 14.5 مليون ريال

وقد صُمم المركز على أحدث طراز حضاري وبمواصفات عالية، ويشمل قاعة رئيسية وقاعة للمؤتمرات، وصالة متعددة الأغراض، إلى جانب مكاتب إدارية ومواقف تتسع لعدد 553 سيارة.