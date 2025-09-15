ولي العهد يلتقي الرئيس التركي على هامش القمة العربية الإسلامية في الدوحة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، والوفد المرافق له.