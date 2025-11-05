بالفيديو.. منصة "قبول" توسّع خيارات خريجي الثانوية للتخصصات الجامعية

في خطوة لافتة، أكد المهندس فهد الصليع، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لتقنيات التعليم "تيتكو"، في تصريح خاص لـ"سبق"، أن منصة "قبول" تمنح خريجي وخريجات الثانوية العامة فرصًا أوسع لاختيار التخصصات التي تتناسب مع ميولهم وتوجهاتهم المستقبلية، عبر منظومة رقمية موحّدة تسهّل إجراءات القبول في الجامعات والجهات التعليمية.
وأوضح الصليع، خلال حفل تدشين المرحلة الثانية من المنصة الوطنية الموحدة للقبول الجامعي، أن "قبول" تُعد مشروعًا وطنيًا أطلقته وزارة التعليم لتحقيق العدالة والشفافية، وتمكين الطلاب والطالبات من الوصول إلى جميع الفرص التعليمية من مكان واحد، بناءً على درجاتهم وأدائهم الأكاديمي.
وأضاف: "بعد نجاح المرحلة الأولى، نحتفل اليوم بإطلاق المرحلة الثانية برعاية معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، والتي تُمثل خطوة متقدمة لتوسيع خيارات القبول، وتشمل الكليات العسكرية وجهات إضافية سيتم إدراجها لاحقًا"، مشيرًا إلى أن المنصة باتت تملك بيانات دقيقة حول رغبات الطلبة والفرص المتاحة، مما يرفع جودة التخطيط الأكاديمي ونسب القبول مستقبلاً.
وبيّن الصليع أن الإطلاق المبكر للمنصة هذا العام يمنح الطلاب وقتًا كافيًا للتشاور مع أسرهم وترتيب رغباتهم واختيار التخصص الأنسب لمسارهم الجامعي.
من جانبه، أوضح مدير مشروع المنصة، عمر معوض، في حديثه لـ"سبق"، أن "قبول" ستكون المنصة الموحدة والمخصصة لجميع خريجي وخريجات الصف الثالث الثانوي، لافتًا إلى أن العمل جارٍ على إدراج كافة الجهات التعليمية والفرص الأكاديمية في مكان واحد، بما يُسهّل على الطلبة عملية التخطيط المبكر لمستقبلهم الأكاديمي.
نقل عدد من الطلاب والطالبات لـ"سبق" تجاربهم مع المنصة، مؤكدين أنها سهّلت بشكل كبير إجراءات التقديم الجامعي.
وقالت سلطانة الخميس من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن: "كانت فرص قبولي محدودة، لكن المنصة فتحت لي المجال لتحقيق حلمي".
وأضافت الطالبة ريناد العوفي: "المنصة وسّعت خياراتي وسهّلت مقارنة التخصصات".
أما الطالبة مريم الغامدي من ذوي الإعاقة، فقالت: "قدّمت من منزلي حتى وصلتني رسالة القبول دون أي عناء".
وأشار الطالب بندر المطيري والطالبة لين بن عوشن من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى أن المنصة جمعت كافة الجامعات والتخصصات بشفافية، وساهمت في تحقيق حلمهما بدراسة الطب.
وأكدت الطالبة حور العقلا من جامعة الأميرة نورة: "التقديم أصبح أسهل من أي وقت مضى.. بضغطة زر فقط".
وكان معالي وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، قد دشّن المرحلة الثانية من منصة "قبول" بمقر الوزارة في الرياض، بحضور عدد من رؤساء الجامعات والقيادات التعليمية والحكومية.
ويأتي هذا التدشين ضمن جهود وزارة التعليم نحو التحول الرقمي وتوحيد إجراءات القبول في الجامعات والمؤسسات التعليمية، عبر تجربة رقمية متكاملة تُمكّن الطلبة من التخطيط الأكاديمي المبكر.
كما كرّم الوزير عددًا من الشركاء والداعمين للمنصة، من بينهم الجامعات السعودية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة تطوير لتقنيات التعليم، وعدد من إدارات الوزارة.