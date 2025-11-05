بالفيديو.. منصة "قبول" توسّع خيارات خريجي الثانوية للتخصصات الجامعية

من جانبه، أوضح مدير مشروع المنصة، عمر معوض، في حديثه لـ"سبق"، أن "قبول" ستكون المنصة الموحدة والمخصصة لجميع خريجي وخريجات الصف الثالث الثانوي، لافتًا إلى أن العمل جارٍ على إدراج كافة الجهات التعليمية والفرص الأكاديمية في مكان واحد، بما يُسهّل على الطلبة عملية التخطيط المبكر لمستقبلهم الأكاديمي.