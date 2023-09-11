وزير الدفاع يجري اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ويبحثان مستجدات الأوضاع

واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحثا مستجدات الأوضاع في اليمن، وأكّد وزير الدفاع استمرار المملكة بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وحرصها الدائم على دعم كافة الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، يُحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق، كما جرى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.