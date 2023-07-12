"البديوي" ينوه باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار مكافحة الكراهية الدينية

وأكد أن دول المجلس تسعى دائمًا إلى تعزيز التسامح والتفاهم المتبادل بين الثقافات والأديان المختلفة، وتؤكد احترام حرية المعتقد الديني؛ كونه من أهم أسس حقوق الإنسان والتعايش السلمي، بما يمكّن الجميع من ممارسة عقيدتهم بحرية دون تمييز، معربًا عن رفض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستنكارها أعمال العنف وأي فعل يمسّ الأديان والكتب المقدسة.