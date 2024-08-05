أيقونة الجمال في جازان.. الملعب المنحوت يزيّن جبال "الحشر" في الداير

واختير الملعب كأجمل منظر رياضي خلاب في آسيا، إضافة إلى استضافة بطولةٍ تحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان؛ لتعزيز مواهب القطاع الجبلي، إضافة إلى 16 بطولة أخرى، ليصبح مقصدًا رئيسيًّا للفعاليات الرياضية في المنطقة.