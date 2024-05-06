السفير السوري لدى المملكة: سعداء باستضافة دمشق اجتماعات "آركو" الـ48

وقال "سوسان": لقد سعدت بزيارتي للأمانة العامة للمنظمة؛ إذ تعرفت خلالها على الدور الكبير للمركز العربي للاستعداد للكوارث، واستمعت لشرح من الإخوة العاملين فيه عن جهودهم في تتبع الكوارث، والتنبؤ بها قبل حدوثها؛ وأقولها بالفم المليان إن هذا المركز جاء في الوقت المناسب، وستكون له نشاطات مهمة في خدمة جمعياتنا الوطنية في التصدي للكوارث، والتخفيف من تداعياتها قبل حدوثها؛ إذ يمكن أن يكون أداة من أجل مواجهة مختلف التحديات والكوارث التي تحصل في المنطقة العربية.