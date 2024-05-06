السفير السوري لدى المملكة: سعداء باستضافة دمشق اجتماعات "آركو" الـ48

زار سفير الجمهورية العربية السورية لدى المملكة العربية السعودية، الدكتور محمد أيمن سوسان، الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، والتقى خلال الزيارة الأمين العام للمنظمة، الدكتور صالح بن حمد التويجري. وتم خلال اللقاء بحث مواضيع عدة متعلقة بخدمة العمل الإنساني، ومواجهة التحديات الإنسانية.
وتفصيلاً، أعرب السفير السوري عن سعادته باستضافة أعمال اجتماعات الهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر للدورة الـ"48" في العاصمة السورية دمشق أواخر يونيو 2024م؛ وقال: نأمل أن تؤدي هذه الاجتماعات إلى تعزيز الروابط بين المنظمات الوطنية من أجل تعزيز الاستجابة لمختلف التحديات التي نواجهها في بلادنا، وتمكين الجمعيات الوطنية من خلال الحديث وتبادل الخبرات؛ لمواجهة كل التحديات الإنسانية في المنطقة العربية؛ بما يخفّف المعاناة الإنسانية، وبشكل خاص ما يحصل في غزة اليوم.
وأكد السفير "سوسان" في ختام زيارته للأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر أهمية المركز العربي للاستعداد للكوارث والمركز العربي للقانون الدولي الإنساني في الأمانة العامة للمنظمة.
وقال "سوسان": لقد سعدت بزيارتي للأمانة العامة للمنظمة؛ إذ تعرفت خلالها على الدور الكبير للمركز العربي للاستعداد للكوارث، واستمعت لشرح من الإخوة العاملين فيه عن جهودهم في تتبع الكوارث، والتنبؤ بها قبل حدوثها؛ وأقولها بالفم المليان إن هذا المركز جاء في الوقت المناسب، وستكون له نشاطات مهمة في خدمة جمعياتنا الوطنية في التصدي للكوارث، والتخفيف من تداعياتها قبل حدوثها؛ إذ يمكن أن يكون أداة من أجل مواجهة مختلف التحديات والكوارث التي تحصل في المنطقة العربية.
وأضاف: تواصُلنا مع المركز سيستمر.. وقد واتفقنا على أن تكون هناك نقطة اتصال بين المركز والسفارة السورية من أجل تعزيز هذا التواصل.