"العقار": 20 يوماً على انتهاء تسجيل العقارات في 56 حيًّا بالرياض والدمام والمدينة

وبيّنت أنَّ الأحياء تعد ضمن نطاق المرحلة الثالثة في أعمال السجل العقاري تضم أكثر من 450 ألف قطعة عقارية في (54) حيًا بمدينة الرياض هي: حي الملك سلمان، والبساتين، والتضامن، والزاهر، والرسالة، والراية، والعلا، والمشرق، والخير، والعارض، والنرجس، والقيروان، والياسمين، والملقا، والصحافة، والندى، والربيع، والعقيق، وحطين، والنخيل، والمحمدية، والملك فهد، والورود، والرحمانية، والرائد، وجامعة الملك سعود، والمرسلات، والمغرزات، والنزهة، والملك عبدالله، والروضة، والقدس، والحمراء، والشهداء، وقرطبة، وجامعة الإمام محمد بن سعود، والأندلس، والملك فيصل، وغرناطة، والنهضة، والخليج، وإشبيلية، واليرموك، والمونسية، والمعيزيلة، والقادسية، لبن، العريجاء الأوسط، العريجاء الغربي، ظهرة البديعة، الزهرة، السويدي الغربي، العوالي، الحزم، إضافة إلى حي الشعلة بمدينة الدمام، وحي العاقول في المدينة المنوّرة.