سعودية "الكرم والحفاوة" تستعرض مكانتها كوجهة عالمية آمنة ومضيافة في This Land is Calling

يشار إلى أن الهيئة السعودية للسياحة كانت قد واكبت تلك الزيادة المطردة في أعداد الزوار ونمو مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية جذابة من خلال تقديمها لعدد من المبادرات الموجهة للسياح، كتوفير معلومات شاملة ودعم الزوار من خلال مراكز الخدمة السياحية ومركز العناية بالزوار عبر الرقم 930 على مدار الساعة بلغات عالمية مختلفة، إضافة إلى مساهمتها في تسهيل إجراءات التأشيرات السياحية ما جعل زيارة المملكة أكثر سهولة ويسرًا للسياح من مختلف دول العالم، تزامن ذلك مع إطلاقها لعدد من مبادرات بناء المعرفة والكادر ونقل الخبرات، حيث أقامت العديد من ورش العمل والبرامج تدريبية لتخريج الألاف للعمل في مختلف القطاعات السياحية ومواكبة النمو السياحي.